あなたは読めますか？突然ですが、「示唆」という漢字読めますか？ビジネスシーンや論文、ニュース解説などで非常によく使われる言葉ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「しさ」でした！この漢字は、物事をそれとなく知らせることや、暗にヒントを与えることを意味します。直接的に答えを言うのではなく、別の事柄を通じて「こうではないか」と間接的に気づかせる