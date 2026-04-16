早めのテコ入れ開幕から苦しい戦いの続く中日ドラゴンズが早めのテコ入れだ。4月12日の阪神戦に敗れて3連敗、その試合終了のアナウンスとほぼ同時に飛び込んできたのが「ブルペン陣の強化策」だった。【写真を見る】今年のペナントを制し歴史に名を刻むか…プロ野球監督別リーグ優勝回数BEST10ランキング「日本ハムから金銭トレードで杉浦稔大（34）を獲得しました。杉浦の妻は元モー娘。の紺野あさ美で、開幕1軍メンバーから外