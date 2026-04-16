15日は2カ月に一度の年金支給日。物価高で生活が苦しい受給者からは「数千円上がっても何にもならない」と嘆く声が相次いだ。6月から年金額が増額されるが、主婦年金の見直しも進んでおり、賛否の声が上がっている。6月から年金支給額アップも物価高で不安の声15日は2カ月に一度の「年金支給日」だ。取材班：午前11時をまわったところですが、東京・足立区のみずほ銀行では外まで列ができています。老後の暮らしを支えるはずの年金