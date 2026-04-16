「倍くらいにして」6月から年金支給額アップも物価高に嘆く高齢者 “主婦年金”見直し議論で対象外なら保険料負担増も
15日は2カ月に一度の年金支給日。物価高で生活が苦しい受給者からは「数千円上がっても何にもならない」と嘆く声が相次いだ。6月から年金額が増額されるが、主婦年金の見直しも進んでおり、賛否の声が上がっている。
6月から年金支給額アップも物価高で不安の声
15日は2カ月に一度の「年金支給日」だ。
取材班：
午前11時をまわったところですが、東京・足立区のみずほ銀行では外まで列ができています。
老後の暮らしを支えるはずの年金だが…
年金約6万円/月の受給者：
月に6万円。
年金約6万円/月の受給者：
年金だけじゃ食べていけないから働いてる。
年金約10万円/月の受給者：
将来お金がないからちょっと不安だから、あんまり使っちゃいけないと思って。
年金の支給額は、次の支給日となる6月からアップ。満額受け取っていた場合、国民年金は1300円、厚生年金は4495円、それぞれ増額される。
80代の受給者：
数千円上がったって物価高だから何にもならないよ。倍くらいにしてくれって言いたい。
物価高の前では、心もとない数字だ。一方で、年金支給日のプチ贅沢について聞いた。
年金約15万円/月の受給者：
月に1回贅沢する。今日はウナギを食べたから5000円かかっちゃった。
年金をおろしたばかりの90代の女性に話を聞いた。
年金約10万円/月の受給者：
お仏壇に果物かなんかあげてやろうかなって、きょうは。
取材班：
旦那さんに？
年金約10万円/月の受給者：
うん。
仏壇に供えるためのプチ贅沢として、799円のデコポンと500円のバナナを買った。
年金約10万円/月の受給者：
一番いい（デコポン）買おうと、でかいの買おうと思ったら高かった。1900いくらだったから買わなかった。
イット！は神奈川・横浜市のスーパー「ローヤルよつや」を取材した。
取材班：
店内に入ってみると、多くのお客さんで賑わっています。
年金支給日限定の割引セールに喜びの声
年金支給日限定の割引セールを行っていたこちらのお店。
60歳以上が対象で2000円以上買うと5％、4000円以上買うと10％オフになる。
店員：
2045円なので、きょうは5％引かせていただきます。
こちらの女性客は2045円から、1942円にプライスダウン！
客：
うれしいですよね。
取材班：
こちらのお客さんは、かごいっぱいに商品が入っています。
80代の女性はプリンやハンバーグ、トマトなど7800円分を購入。700円の割引だ。
年金約8万円/月の受給者：
少しでも（年金額が）上がってもらえれば助かります。昔は5000円で買えたけど、今は1万円札入れないと危ない。
取材班：
こちらのお客さんは、既に1万円を超えていますが、まだもう1かごあります。
こちらの女性はコメ5kgにリンゴや花など2かご分を爆買いしていた。
店員：
1万9361円の10％引きます。
2000円近くお得に買うことができた。1カ月あたりの年金額を聞いた。
年金約12万円/月の受給者：
私はそんなに頑張って働いてなかったから月で12万円くらい。ちょっとどころじゃない。いっぱい上げてほしい。物価がそれ以上に上がっているから。
専業主婦に影響する“主婦年金”見直し議論が進む
こうした中、年金制度をめぐる新たな動きも出てきている。
いわゆる“主婦年金”の見直しが進んでいる。
この制度は、会社員や公務員に扶養される配偶者が保険料を納めなくても、年金を受け取れる仕組みで、対象者に専業主婦が多く“主婦年金”とも呼ばれている。
この制度の対象を狭める議論が進んでいて、対象から外れた場合、保険料の負担が新たに生じることになる。
専業主婦（30代）：
子どもがいる身だと、どうしても子どもたちの心配があるので。大ダメージではありますけど、必要なのかもなと思います。
専業主婦（30代）：
ちょっと困りますね、主婦としては。2人目とか3人目とか考えたら大変かな。
専業主婦（30代）：
今物価が高騰していて厳しい世の中なので、そこはおおらかに見てほしいかな。
終わりが見えない物価の上昇。まだまだ厳しい暮らしが続きそうだ。
（「イット！」4月15日放送より）