「倍くらいにして」6月から年金支給額アップも物価高に嘆く高齢者　“主婦年金”見直し議論で対象外なら保険料負担増も

15日は2カ月に一度の年金支給日。物価高で生活が苦しい受給者からは「数千円上がっても何にもならない」と嘆く声が相次いだ。6月から年金額が増額されるが、主婦年金の見直しも進んでおり、賛否の声が上がっている。

6月から年金支給額アップも物価高で不安の声

15日は2カ月に一度の「年金支給日」だ。

取材班：

午前11時をまわったところですが、東京・足立区のみずほ銀行では外まで列ができています。

老後の暮らしを支えるはずの年金だが…

年金約6万円/月の受給者：

月に6万円。

年金約6万円/月の受給者：

年金だけじゃ食べていけないから働いてる。

年金約10万円/月の受給者：

将来お金がないからちょっと不安だから、あんまり使っちゃいけないと思って。

年金の支給額は、次の支給日となる6月からアップ。満額受け取っていた場合、国民年金は1300円、厚生年金は4495円、それぞれ増額される。

80代の受給者：

数千円上がったって物価高だから何にもならないよ。倍くらいにしてくれって言いたい。

物価高の前では、心もとない数字だ。一方で、年金支給日のプチ贅沢について聞いた。

年金約15万円/月の受給者：

月に1回贅沢する。今日はウナギを食べたから5000円かかっちゃった。

年金をおろしたばかりの90代の女性に話を聞いた。

年金約10万円/月の受給者：

お仏壇に果物かなんかあげてやろうかなって、きょうは。

取材班：

旦那さんに？

年金約10万円/月の受給者：

うん。

仏壇に供えるためのプチ贅沢として、799円のデコポンと500円のバナナを買った。

年金約10万円/月の受給者：

一番いい（デコポン）買おうと、でかいの買おうと思ったら高かった。1900いくらだったから買わなかった。

イット！は神奈川・横浜市のスーパー「ローヤルよつや」を取材した。

取材班：

店内に入ってみると、多くのお客さんで賑わっています。

年金支給日限定の割引セールに喜びの声

年金支給日限定の割引セールを行っていたこちらのお店。

60歳以上が対象で2000円以上買うと5％、4000円以上買うと10％オフになる。

店員：

2045円なので、きょうは5％引かせていただきます。

こちらの女性客は2045円から、1942円にプライスダウン！

客：

うれしいですよね。

取材班：

こちらのお客さんは、かごいっぱいに商品が入っています。

80代の女性はプリンやハンバーグ、トマトなど7800円分を購入。700円の割引だ。

年金約8万円/月の受給者：

少しでも（年金額が）上がってもらえれば助かります。昔は5000円で買えたけど、今は1万円札入れないと危ない。

取材班：

こちらのお客さんは、既に1万円を超えていますが、まだもう1かごあります。

こちらの女性はコメ5kgにリンゴや花など2かご分を爆買いしていた。

店員：

1万9361円の10％引きます。

2000円近くお得に買うことができた。1カ月あたりの年金額を聞いた。

年金約12万円/月の受給者：

私はそんなに頑張って働いてなかったから月で12万円くらい。ちょっとどころじゃない。いっぱい上げてほしい。物価がそれ以上に上がっているから。

専業主婦に影響する“主婦年金”見直し議論が進む

こうした中、年金制度をめぐる新たな動きも出てきている。

いわゆる“主婦年金”の見直しが進んでいる。

この制度は、会社員や公務員に扶養される配偶者が保険料を納めなくても、年金を受け取れる仕組みで、対象者に専業主婦が多く“主婦年金”とも呼ばれている。

この制度の対象を狭める議論が進んでいて、対象から外れた場合、保険料の負担が新たに生じることになる。

専業主婦（30代）：

子どもがいる身だと、どうしても子どもたちの心配があるので。大ダメージではありますけど、必要なのかもなと思います。

専業主婦（30代）：

ちょっと困りますね、主婦としては。2人目とか3人目とか考えたら大変かな。

専業主婦（30代）：

今物価が高騰していて厳しい世の中なので、そこはおおらかに見てほしいかな。

終わりが見えない物価の上昇。まだまだ厳しい暮らしが続きそうだ。

（「イット！」4月15日放送より）