グローバルガールグループ・KATSEYEが、8月14日に3作目のEP『WILD』をリリースすることを発表した。全米アルバムチャート「Billboard 200」でトップ5デビューを果たしたセカンドEP『BEAUTIFUL CHAOS』（2025年）以来の新作となる。【ライブ写真】サマソニに続き日本初ショーケースを開催したKATSEYEKATSEYEは、現地時間4月14日に発表された『第52回アメリカン・ミュージック・アワード（AMA）』において、「New Artist of the