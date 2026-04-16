KATSEYE、3作目のEP『WILD』8・14リリース決定 『Coachella 2026』のパフォーマンスも話題に
グローバルガールグループ・KATSEYEが、8月14日に3作目のEP『WILD』をリリースすることを発表した。全米アルバムチャート「Billboard 200」でトップ5デビューを果たしたセカンドEP『BEAUTIFUL CHAOS』（2025年）以来の新作となる。
【ライブ写真】サマソニに続き日本初ショーケースを開催したKATSEYE
KATSEYEは、現地時間4月14日に発表された『第52回アメリカン・ミュージック・アワード（AMA）』において、「New Artist of the Year」「Best Music Video（「Gnarly」）」「Breakthrough Pop Artist」の3部門にノミネートされている。
また、現地時間4月10日に『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』に初出演し、4月17日には2週目のステージを控えている。初出演ながら、米Rolling StoneやPitchforkなどのメディアからベストパフォーマンスのひとつとして評価され、Los Angeles Timesは「初出演とは思えない実力」と評し、Billboardも「凄まじかった」と伝えている。ステージでは最新シングル「PINKY UP」を初披露し、『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』のHUNTR/Xとの共演も実現した。
KATSEYEは、8月にアメリカで開催される音楽フェス『Head In The Clouds Festival』でのヘッドライナー出演や、『Governors Ball Music Festival』への出演も決定。セカンドEP『BEAUTIFUL CHAOS』を携えた初ツアー『The BEAUTIFUL CHAOS Tour』は全公演ソールドアウトを記録している。
【ライブ写真】サマソニに続き日本初ショーケースを開催したKATSEYE
KATSEYEは、現地時間4月14日に発表された『第52回アメリカン・ミュージック・アワード（AMA）』において、「New Artist of the Year」「Best Music Video（「Gnarly」）」「Breakthrough Pop Artist」の3部門にノミネートされている。
KATSEYEは、8月にアメリカで開催される音楽フェス『Head In The Clouds Festival』でのヘッドライナー出演や、『Governors Ball Music Festival』への出演も決定。セカンドEP『BEAUTIFUL CHAOS』を携えた初ツアー『The BEAUTIFUL CHAOS Tour』は全公演ソールドアウトを記録している。