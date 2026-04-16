RC-IP300 キヤノンは、業務用のリモートカメラコントローラー「RC-IP300」を6月下旬に発売する。価格はオープンで、直販価格は32万円(税別)。 複数台のPTZカメラを一括操作できるカメラコントローラー。上位機種「RC-IP1000」と同様に、同じネットワーク内に存在するカメラにアクセスして、PCレスで各カメラのネットワーク設定と制御が行なえる機能や、本体に搭載した3.5