4月15日 投稿 ガストは4月15日、公式Xにてポケモンと思われるシルエット画像を公開した。 ガストの公式Xでは「ポケモン」コラボを示唆する投稿が続いており、今回公開された画像ではピカチュウのほか、ゼニガメ、ヒトカゲ、フシギダネといった歴代御三家ポケモンと思われるシルエットを確認できた。 「明日、全貌が明らかに…」というコメントも添えられており、詳細は本日4月16日に明らかとなりそう