陸上自衛隊善通寺駐屯地は2021年12月、勤務時間になっても出勤せず所在不明になっていた50歳の2等陸曹をきょう（16日）付けで停職1日の懲戒処分にしたと発表しました。 【写真を見る】業務上のストレスで勤務時間になっても出勤せず…2等陸曹（50）を停職1日の懲戒処分→所在不明になった当日の夜、高松市内を徘徊中に発見される【陸上自衛隊善通寺駐屯地】 「業務上のストレス」と説明 善通寺駐屯地によりますと、第14旅団司令