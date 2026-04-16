Wordを使って縦書きの文章を作成したいとき、初期設定は横書きになっているため、どうすれば縦書きにできるのか悩む人も多いでしょう。 この記事では、Wordで文章を縦書きにする方法を画像付きで分かりやすく解説します。基本の方法に加え、数字やアルファベットを縦書きに変更する機能や、より文章を見やすくするテクニックも紹介するので、ぜひ参考にしてください。 ※本記事ではWindows 11 22H2、Microsoft 365で動作確