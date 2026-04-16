Wordを使って縦書きの文章を作成したいとき、初期設定は横書きになっているため、どうすれば縦書きにできるのか悩む人も多いでしょう。

この記事では、Wordで文章を縦書きにする方法を画像付きで分かりやすく解説します。基本の方法に加え、数字やアルファベットを縦書きに変更する機能や、より文章を見やすくするテクニックも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

※本記事ではWindows 11 22H2、Microsoft 365で動作確認をしています。バージョンによっては操作が異なる場合があります。

【基本】Wordの文章を縦書きにする方法

最初に、Wordで文章を縦書きにする基本的な設定方法を紹介します。初期設定では横書きになっていますが、これから紹介する方法を使えば、横書きで作成した文章を後から縦書きに変更することも可能です。

「レイアウト」の設定から縦書きに変更する方法

レイアウトの設定から縦書きに変更する方法を2つ紹介します。

「ページ設定」で縦書きに変更する方法

①「レイアウト」タブ▶「ページ設定」の右下の矢印をクリックします。

②表示されたダイアログボックスの「文字数と行数」タブ▶「文字方向」▶「方向：」▶「縦書き（V）」をチェックして「OK」を選択します。

③縦書きで文字が入力できるようになりました。

「文字列の方向」で縦書きに変更する方法

①「レイアウト」タブ▶「文字列の方向」のプルダウンをクリックします。

②メニューから「縦書き」を選択します。

③縦書きで文字が入力できるようになりました。

右クリックのメニューから縦書きに変更する方法

右クリックで表示される「コンテキストメニュー」から文章を縦書きに変更する方法を紹介します。

①シート上で右クリック▶表示されたコンテキストメニューの「縦書きと横書き（X）」を選択します。

②表示されたダイアログボックスの「文字の向き（O）」から縦書きの文字を選択▶「OK」をクリックします。

③縦書きで文字が入力できるようになりました。

数字やアルファベットを縦書きに変更するには

Wordの文章を縦書きにする際に使える応用技を紹介します。

数字やアルファベットを縦書きに変更する「縦中横」機能

初期設定では、数字やアルファベットが横向きに表示されます。これを縦書きに変更するには、以下の方法を使用します。数字やアルファベット以外でも、一文字だけを縦書きにしたい場合は同じ手順で変更可能なので、覚えておきましょう。

①縦書きに変更したい文字を選択します。

②「ホーム」タブ▶「段落」の「拡張書式」（「A」の上に矢印が表示されているもの）▶「縦中横（T）」をクリックします。

③表示されたダイアログボックスの「行の幅に合わせる（F）」にチェックを入れ、プレビューで問題なければ「OK」を選択します。

④選択した文字が縦書きで表示されるようになりました。

長い文字や英単語などを縦中横に設定すると、以下の画像のように文字が縮小されて見にくくなる場合があります。見やすくするためには、一文字ずつこの設定を行う必要があるため注意が必要です。

全ての半角数字やアルファベットを一括変換するには

半角のアルファベットや数字などを1カ所ずつ選んで全角にしていくのが面倒な場合、検索機能を使って半角のアルファベットや数字を選択し、全角に一括変換をすることで縦書きに変更することもできます。

①「ホーム」タブ▶「編集」▶「検索」のプルダウン▶「高度な検索（A）」を選択します。

②表示されたダイアログボックスの「検索」タブ▶「検索する文字列（N）」に[A-Z a-z 0-9]を入力します。

③「オプション（L）」を開き「ワイルドカードを使用する（U）」にチェックを入れます。

「検索する場所（I）」を「メイン文書（M）」にします。

④文章内で半角のアルファベットや数字が選択されるようになります。

⑤文字が選択された状態で、「ホーム」タブの「フォント」の 「文字種の変換」（「Aa」と表示されているもの）から 「全角（F）」を選びます。

⑥選択された文字が一括で全角に変換され、縦書きで表示されるようになりました。

Wordの文章を縦書きにする際のテクニック

Wordの文章を縦書きにした際に、より文章を見やすくするためのポイントを紹介します。

ポイント1. フォントを変えて文字を揃える

縦書きに変更することで文字の位置がバラバラになってしまう場合は、文字の大きさにばらつきのない「MS 明朝」「MS ゴシック」などの等幅フォントに変更するのがおすすめです。

以下でフォントの変更方法を紹介します。

フォントを変更したい文字を選択し、「ホーム」タブ▶「フォント」から、「MSゴシック」に変更します。

ポイント2. 行間を調整する

縦書きに変更すると、行間が狭くなり読みにくくなる場合があります。以下で行間の設定を変更する方法を紹介します。

①「ファイル」タブ▶「印刷」▶右下にある「ページ設定」を選択します。

もしくは、「レイアウト」タブの「ページ設定」の右下の矢印を選択します。

②ダイアログボックスの「文字数と行数」タブ▶「文字数と行数の指定」の「標準の文字数を使う（N）」にチェック▶「OK」を選択で、読みやすく表示されるようになりました。

任意の行間に調整したい場合は、変更したい文章を選択し、右クリック▶表示されたメニューの「段落（P）」を選択後、表示されたダイアログボックスの「インデントと行間隔」タブ▶「間隔」▶「行間（N）」のプルダウンから任意の行を選択後、「OK」で変更も可能です。変更後の行間はプレビューで確認ができます。

ポイント3. テキストボックスも縦書きにすることが可能

テキストボックスも初期設定では横書きになっています。ここでは、縦書きのテキストボックスの挿入方法を紹介します。

①「挿入」タブ▶「テキストボックス」▶「縦書き テキストボックスの描画（V）」を選択します。

②挿入したい位置にマウスをドラッグすると、縦書きのテキストボックスが作成できます。

まとめ

この記事では、Wordで文章を縦書きにする方法を詳しく解説しました。

基本的なビジネス文書は横書きが一般的ですが、読み物や挨拶状、退職届など、特定のシーンでは縦書きが必要になることがあります。今回紹介した基本の縦書き設定や数字・アルファベットを縦書きにするテクニック、文章を見やすくする方法を活用し、シーンに応じた文書作成を行ってみてください。