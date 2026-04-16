やはり、義理の父親が関与していた。早くも「青切符制度」を悪用した詐欺犯罪…自転車の高校生が反則金2000円だまし取られる京都府南丹市の山林で13日、行方不明になっていた市立園部小の安達結希くん（11）の遺体が見つかった事件。京都府警はきょう（16日）未明、結希くんの義理の父親で、会社員の安達優季容疑者（37）を死体遺棄容疑で逮捕した。15日午前7時半ごろ、京都府警が自宅にいた優季容疑者に任意同行を求め、府