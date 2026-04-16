元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が、１６日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演。京都・南丹市の山林から同市立園部小学校６年の安達結希さん（１１）の遺体が発見された事件について私見を述べた。事件をめぐっては、京都府警が１６日午前、義父の安達優季容疑者（３７）を死体遺棄容疑で逮捕した。佐々木氏は、父親の逮捕について「この３週間で結希さんがひとりで歩いているという目撃情報や