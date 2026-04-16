元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が、１６日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演。京都・南丹市の山林から同市立園部小学校６年の安達結希さん（１１）の遺体が発見された事件について私見を述べた。

事件をめぐっては、京都府警が１６日午前、義父の安達優季容疑者（３７）を死体遺棄容疑で逮捕した。

佐々木氏は、父親の逮捕について「この３週間で結希さんがひとりで歩いているという目撃情報や、防犯カメラの映像がないということで、父親の供述に矛盾点が多かったということだと思う」と指摘。「だからこそ自宅付近の山中を捜索した」と語る。

その山中は「たぶん父親が何かしら関与している場所だった」とも指摘。見つかったカバンと靴も「死体遺棄容疑で逮捕されている以上、安達容疑者が関与している可能性が高い」と語った。

１３日の遺体発見から１６日の逮捕まで、目まぐるしいスピードで事態が動いた。

佐々木氏は府警の捜査について「今回、警察の捜査がすごいと思ったのが、山中ではなく別の場所で遺棄していることをもう特定している」と感嘆。これは「ご遺体が山中に遺棄される前、どこかで保管されていたということの明らかな情報があった」といい「場所の特定はかなり重要になってくる」と話した。

コメンテーターの玉川徹氏は「腐敗が進んで損傷のある遺体を運ぶのは容易なのか」と質問。佐々木氏は「物理的には、子供の体重は軽いので問題ない」という一方「僕は、物理的なものより意思が強くないとできないと思う」と述べた。

さらに「もしこの損傷が激しい中で、ご遺体を動かしていたら（さらに）損傷していると思う」といい、「なので、警察はこのご遺体の損傷状況は明らかにしていない。亡くなった後の、ご遺体を運んだあとっていうのは、もしかしたらわかっている可能性もある」と指摘した。