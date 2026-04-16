まるで酔っ払ってしまったような寝姿の猫ちゃんの光景が、8万表示を超えて笑顔を届けています。窓際で朝日を浴びながら目をすぼめている猫ちゃんの姿には、「お花見で酔っ払ったかぁｗ」「スマホとお財布があるか確認しないとｗ」と、温かな笑いが寄せられることに。人間のような猫ちゃんの姿がたくさんの人に癒やしを届けています。 【写真：窓際にいる『猫』を見たら…想像以上に『酔っ払いのような光景』】 こもちゃんが目