まるで酔っ払ってしまったような寝姿の猫ちゃんの光景が、8万表示を超えて笑顔を届けています。窓際で朝日を浴びながら目をすぼめている猫ちゃんの姿には、「お花見で酔っ払ったかぁｗ」「スマホとお財布があるか確認しないとｗ」と、温かな笑いが寄せられることに。人間のような猫ちゃんの姿がたくさんの人に癒やしを届けています。

【写真：窓際にいる『猫』を見たら…想像以上に『酔っ払いのような光景』】

こもちゃんが目を覚ました場所は…

猫ちゃんは人間のような反応を見せてくれることがありますが、Xアカウント『Mei-chan@めいちゃんはエプロンをそっと置きました』では、まるで酔い潰れた人のような姿を見せる猫ちゃんの光景が話題となっています。ある朝、茶トラ猫のこもちゃんの飼い主さんは、部屋の隅でこもちゃんの姿を見かけたそう。お腹を上にして仰向けになっていたこもちゃんに近づいてみると…こもちゃんはうっすらと目を開けて「ん？朝？ここどこ？」というかのような表情をしていたとのこと。

その姿は、まるで酔っ払って所構わず寝落ちしてしまったかのよう。「なぜ今ここにいるのか」と考えているかのような姿に、なんだか人間くささを感じます。

野生を失ったこもちゃんが可愛いと絶賛の声！

そんな人間のような反応を見せてくれたこもちゃんは、人間のような姿を度々見せてくれるそうで、ある時は猫ちゃん用ベッドの上で人間のような体勢で眠っていたのだとか。仰向けになって足をパカッと開きリラックスする姿は、まるで二度寝をする休日の光景。「今日は一日ダラダラしちゃおう」と言い出しそうな雰囲気です。

酔っ払って寝落ちしてしまったような姿や、なかなかベッドから起き上がれない休日のような姿など、まるで人間のような野生を失った光景を見せてくれるこもちゃん。

そんな人間のようなこもちゃんの仕草が、たくさんの人を虜にしているのでした。

まるで酔っ払って寝落ちしてしまったようなこもちゃんの光景には、「なんという無防備な姿ｗ」「抱いて起こせと言ってそうｗ」「大胆すぎるポーズｗ」など、温かな笑いが寄せられることに。

Xアカウント『Mei-chan@めいちゃんはエプロンをそっと置きました』では、そんなこもちゃんの可愛い魅力や、飼い主さんが営む八百屋さんの元看板猫めいちゃん、そして家族猫ちゃんたちの日々が投稿されていますよ。

こもちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「Mei-chan@めいちゃんはエプロンをそっと置きました」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。