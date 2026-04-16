再審制度見直しをめぐる15日の自民党の法務部会・司法制度調査会合同会議は怒号が飛び交い、紛糾した。会議終了後、稲田朋美衆院議員が取材に応じた。【映像】自民会議で怒号が飛び交った瞬間（実際の様子）会議の冒頭、報道陣のカメラがいるときに「不誠実なんだよ！」「直してないじゃない！」などと叫んでいた稲田議員は、その理由について、「前回（13日）の3時間半に及ぶヒアリング、それから議論を受けて、修正案を出す