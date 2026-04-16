再審制度見直しをめぐる15日の自民党の法務部会・司法制度調査会合同会議は怒号が飛び交い、紛糾した。会議終了後、稲田朋美衆院議員が取材に応じた。

【映像】自民会議で怒号が飛び交った瞬間（実際の様子）

会議の冒頭、報道陣のカメラがいるときに「不誠実なんだよ！」「直してないじゃない！」などと叫んでいた稲田議員は、その理由について、「前回（13日）の3時間半に及ぶヒアリング、それから議論を受けて、修正案を出すという話だったのに、今回出たものは、そのヒアリングの前にすでに作られていたものとまったく同じものだったので、信頼関係を損なうことだと指摘した」と説明した。

さらに15日の会議での議論については「誤った有罪判決で、無罪の人を救済するのにここまで長くかかったっていうのは、袴田事件にしても、福井事件にしても、証拠を出さない、繰り返す抗告によるものだというところから出発して、刑事司法の信頼を回復するということが立法事実だと思っているが、今の議論は、『再審の規定がないので規定を作る』というところを出ていない。福井事件で証拠を隠して、再審開始決定に抗告したりしたことを、検察として不適切だったと裁判所にも指摘されているんだから認めてください、と言っても絶対に認めない。そこが、法制審の出している案と、私たち（議連）の出している案が異なっている根本原因だ。検察の信頼、刑事司法の信頼を回復するためにも抗告は禁止すべきだし、証拠（開示）を今まで以上に狭めることはあってはならないと申し上げた」と説明した。

検察の姿勢について「検察の無謬性というか、自分たちが誤っているとか不適切であったということを認められない、そういう体質だと思う。私はやっぱり自分も含めて、人は誤るし、裁判所だって間違えることはあるし、検察も同じ。そこを認めて反省しないと良い法律はできない」と述べた。

さらに「（会議で）『キャンキャン言わずに』とか言われるが、思いが強すぎて、私も冷静に言いたいと思いながらも、いい法律に改正することが検察にとっても、高市内閣にとっても有益だと信じているので、自分の主張は言い続けたい」と話した。

会議の冒頭、報道陣に公開されていた部分では、井出庸生衆院議員が立ち上がって「法務省のためにやってんじゃないんだぞ！ 自民党はな、法務省のためにあるんじゃないんだぞ！国民のためにあるんだぞ！ 忘れんなよ！」と叫ぶなど紛糾。これを受け、法務省側は20日に再々修正案を出すという。（ABEMA NEWS）