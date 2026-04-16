国際サッカー連盟（FIFA）のインファンティノ会長が15日、イランのW杯北中米大会出場を明言したと複数の海外メディアが報じた。米ワシントンで開催されたフォーラムで「イラン代表は確実に来る」と発言。さらに「その時までに、もちろん状況が平和になっていることを願っている。それは間違いなく（出場への）助けになるだろう。しかし、イランは来なければならない。彼らは国民を代表している。彼らは出場権を獲得した。選手た