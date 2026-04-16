国際サッカー連盟（FIFA）のインファンティノ会長が15日、イランのW杯北中米大会出場を明言したと複数の海外メディアが報じた。米ワシントンで開催されたフォーラムで「イラン代表は確実に来る」と発言。さらに「その時までに、もちろん状況が平和になっていることを願っている。それは間違いなく（出場への）助けになるだろう。しかし、イランは来なければならない。彼らは国民を代表している。彼らは出場権を獲得した。選手たちはプレーしたいのだ」と続けた。

米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が緊迫化する中、米国内で1次リーグ3試合が予定されているイラン代表に関し、トランプ米大統領が3月12日に「彼らの生命と安全のためには、そこにいることは適切ではない」とSNSで発信。イラン・サッカー連盟のタジ会長が同16日に「トランプ大統領がイラン代表の安全を保証できないと明言した以上、米国に渡航することは断じてない」と話し、FIFAに対してメキシコへの会場変更を要求していた。

既に会場変更を否定していたインファンティノ会長は「我々は月に住んでいるわけではない。地球に住んでいる」と理想の追求が難しいことを認めた。その一方で「スポーツは政治の枠外であるべき。橋を架け、損なうことなく、ともに維持するなんて誰も信じられないかもしれないが、我々はそういうことをしている」と訴えた。

イランは1次リーグG組でベルギー、エジプト、ニュージーランドと対戦する。