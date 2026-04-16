新NISAは2026年に3年目を迎えた。「オルカン」の生みの親として知られる三菱UFJアセットマネジメント前常務の代田秀雄さんは「長期投資の鉄則は、市場に居続けること。途中で利益が出たから売却する、急落したから売却するという行為は避けるべきだ」という――。※本稿は、代田秀雄『オルカン思考 世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SARINYAPINNGAM※写真は