40代で年収700万円のエンジニアとして働いていると、「フリーランスでも同じくらい稼げるのでは」と考える方も多いでしょう。一方で、会社員には退職金や社会保険などのメリットもあり、簡単に決断できないのが現実です。 本記事では、収入・福利厚生・リスクの観点から、会社員とフリーランスの違いを分かりやすく解説します。 フリーランスと会社員で年収700万円はどう違うのか 会社員で年収