「天下第一の桜」とも称される高遠城址公園の桜。ご当地グルメ「ローメン」は、地元の熱愛グルメ。「蜂の子」や「ざざ虫」といった昆虫食は、この地域ならではの食文化。6万4000人余りが暮らす特色豊かな、長野県伊那市で今…。無所属・現白鳥孝候補（70）「伊那から日本を支えるのではなくて、伊那から日本を変えていく」無所属・新八木択真候補（47）「伊那市、再起動です。そろそろ次へ行きましょう」無所属・新吉