【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,463.72 ▼72.27（4/15）NASDAQ：24,016.02 △376.93（4/15） 1.概況 米国市場はダウ平均が下落するも、ナスダック総合株価指数やS＆P500株価指数は最高値を更新しました。高値を追う場面もある一方でダウ平均は3日ぶりの反落となりました。ダウ平均は13ドル高の48,549ドルで取引を開始しました。寄付き直後に173ドル高の48,709ドルでこの日の高値をつけま