長野県松川町の町制施行70周年を記念して、長野県のPRキャラクター「アルクマ」が、町の魅力を発信する特別アンバサダーに就任しました。松川町の特別アンバサダーに就任したのは県のPRキャラクター「アルクマ」です。松川町は1956年に大島村と上片桐村が合併して誕生。その後、生田村、高森町の一部を編入合併し、町制施行70周年を迎えます。町にはPRキャラクターがいないことなどから、「アルクマ