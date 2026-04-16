企業において、社員、部下や後輩の不満を減らし、離職率を低くするためにはどうしたらいいのか。多摩大学特別招聘教授で、「行動経済学会」の創設メンバーでもある真壁昭夫さんは「給与や待遇がいいだけではダメだ。何より大事なのは公平性を示すことだ」という――。※本稿は、真壁昭夫『知らなかったでは済まされない行動経済学の話』（高橋書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Bill Oxford※写真はイメージ