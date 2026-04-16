マンションに居住している場合、管理費や修繕積立金といった固定的な維持費が継続的に発生します。これらの負担は老後になって初めて重く感じるケースも少なくありません。もしその合計が月4万6000円だった場合、年金生活でも払い続けられるのでしょうか。 こうした固定費が年金生活においてどの程度の負担となるのか、また状況によっては住み替えや売却を検討すべきかどうかについても、事前に整理しておくことが重