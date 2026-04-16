仕事の期限が近づいているときに限ってトラブルが発生するものだ。ビジネス書のベストセラー作家、ケヴィン・ダンカン氏は「追い込まれたほうが仕事がはかどるという人がいるが思いちがいだ。頭のいい人は、タスクが振られた24時間以内に動き始める」という――。（第1回／全2回）※本稿は、ケヴィン・ダンカン『頭のいい人はこう考えるThe Smart Thinking Book』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.co