16日午前8時7分ごろ、宮城県、福島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、宮城県の角田市、岩沼市、亘理町、山元町、それに石巻市、福島県の田村市、相馬市、南相馬市、大熊町、浪江町、それに新地町