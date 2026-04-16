SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が16日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーのサマードレス姿を披露した。「可愛過ぎるブルードレス作っちゃった去年の1番人気だったドレスの新色ですMISTREASSから近々嬉しいお知らせもあるのでもう少々お待ちください」とつづり、ブルードレス姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「天使やね」「ドレスも可愛すぎる神々しい美しさ最高キュート癒