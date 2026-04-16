【その他の画像・動画等を元記事で観る】 本木雅弘が主演を務め、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太（Snow Man）、柄本佑、オダギリジョーらが出演する、映画『黒牢城』（6月19日公開）よりキャラクター新カット、人物相関図、“黒牢城の5つの謎”解説映像が一挙解禁となった。 ■事件の影に潜む黒幕の正体は…？ 5月12日より開催予定（フランス現地時間）の第79回カンヌ国際映画祭にて、「カンヌ・プレ