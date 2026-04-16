本木雅弘主演、菅田将暉、宮舘涼太ら出演映画『黒牢城』人物相関図＆キャラクターカット＆“5つの謎”解説映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

本木雅弘が主演を務め、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太（Snow Man）、柄本佑、オダギリジョーらが出演する、映画『黒牢城』（6月19日公開）よりキャラクター新カット、人物相関図、“黒牢城の5つの謎”解説映像が一挙解禁となった。

■事件の影に潜む黒幕の正体は…？

5月12日より開催予定（フランス現地時間）の第79回カンヌ国際映画祭にて、「カンヌ・プレミア」（Cannes Premiere）部門への正式出品が決定となった本作。

このたび解禁された人物相関図では、信長に謀反を起こして籠城する孤高の城主・荒木村重（本木雅弘）を中心に、村重によって地下牢に幽閉された敵方の天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）、村重の良き理解者であり心の支えである妻・千代保（吉高由里子）、そして彼らを取り巻く“クセ者”ばかりの人物たちが集結。

城内で起きた密室殺人を皮切りに、次々と起こる不可解な怪事件。村重に忠義を示す腹心・荒木久左衛門（青木崇高）や、乾助三郎（宮舘涼太）、密偵として暗躍する郡十右衛門（オダギリジョー）ら、“全員、容疑者”となった城内の家臣たちの複雑な対立関係や、城外で村重を追い詰める信長軍の姿も映し出され、謎に包まれた重要キャラクターたち一人ひとりが見せる、疑心暗鬼に満ちた表情が確認できる。

また、あらたなキャラクターカットでは、真相を解き明かすため地下牢を訪れた村重と、鎖に繋がれた官兵衛が真剣な眼差しで見つめあう様子の他、籠城の行く末を案ずるような表情の千代保、凛とした佇まいで前を見据える助三郎や、密偵として不穏な空気を纏う十右衛門、鋭い眼光を放つ久左衛門、さらには村重からの取り調べに答える事件の目撃者・雑賀下針（柄本佑）や剣豪・秋岡四郎介（ユースケ・サンタマリア）ら、それぞれの胸に秘めた野心や疑念が垣間見える緊迫の瞬間が収められている。

さらに、“黒牢城の5つの謎”解説映像が併せて解禁。城内で起こる連続怪事件の概要が明らかとなり、壮大な物語の全貌を予感させる。「第一の謎：少年の密室殺人」をすべての始まりに、「第二の謎：変貌した敵将の首」「第三の謎：殺された僧侶」「第四の謎：消えた村重の名器」、そして「第五の謎：暗躍する裏切者の存在」へ。果たして、事件の影に潜む、黒幕の正体は誰なのか!?

■映画情報

『黒牢城』

6月19日（金）全国公開

原作：米澤穂信『黒牢城』（角川文庫/KADOKAWA刊）

監督・脚本：黒沢清

出演：本木雅弘

菅田将暉 吉高由里子

青木崇高 宮舘涼太 柄本佑

ユースケ・サンタマリア 吉原光夫 坂東龍汰

近藤芳正 矢柴俊博 木原勝利 河内大和 吉岡睦雄 上川周作 前田旺志郎 坂東新悟

荒川良々 渋川清彦 渡辺いっけい ／ オダギリジョー

配給：松竹

(C)米澤穂信/KADOKAWA (C)2026映画「黒牢城」製作委員会

■関連リンク

映画『黒牢城』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/kokurojo-movie/