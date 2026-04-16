昨夜（15日）遅く、岡山県倉敷市の6階建てマンションで駐車中のオートバイや自転車などが全焼する火事がありました。この火事で女性2人が救急搬送されました。 【地図】6階建てマンションでオートバイと自転車 計10台などが全焼する火事女性2人を救急搬送 入居男性「ゴムが焼けるにおいに気づく」 警察によりますと、15日午後11時50分ごろ、倉敷市堀南の6階建てマンションに入居する男性（22）がゴムが焼けるにお