新たな限定車シリーズ第1弾ロールス・ロイスは、限定生産の電動コンバーチブル『プロジェクト・ナイチンゲール（Project Nightingale）』を発表した。自動車デザインに永続的な変化をもたらすという、新しいコーチビルド・コレクションの第1弾となる。【画像】約15億円の超高級電動コンバーチブル！ 唯一無二のプロポーション【ロールス・ロイス・プロジェクト・ナイチンゲールを詳しく見る】全11枚プロジェクト・ナイチンゲール