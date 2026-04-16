圧巻のピッチングを披露した山本はキャッチングでも魅せた(C)Getty Images投球以外でも魅せた。現地時間4月14日、ドジャースの山本由伸は、本拠地でのメッツ戦で今季4度目の先発登板を迎え、7回2/3を投げ、4安打1失点、7奪三振、1四球と好投。打者20人連続アウトを記録するなど、支配的な投球で2-1のチーム勝利に貢献した。この試合では、日本人エースの“軽快な動き”にも注目が集まっている。【写真＆動画】山本由伸が見せた