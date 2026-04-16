異なる人生を歩んできた女性2人の成長が描かれている今期の朝ドラ。主演の2人も、ドラマさながら対照的な青春を送りながら“朝の顔”へとつながる輝きを、早くから宿していたようで―。【写真】透明感がすごい！上坂樹里が5年前に起用された火災予防のポスター見上愛は綾瀬はるかに近いポテンシャル放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』が、早くも序盤のヤマ場を迎えている。「4月9日の第9話で、ダブル主演を務める見上愛さ