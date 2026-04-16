1階でケイが子どもの面倒を4月上旬の晴れた日、小室圭さん（34歳）、眞子さん（34歳）夫妻は1歳になる子どもを連れて、コネティカット州のNPO法人「グリニッジ・アート・カウンシル」の事務所を訪れていた。芸術活動を支援することが目的の団体で、展覧会を企画したり芸術家をバックアップしたりしている。関係者が語る。「いつも一家3人で仲良さそうにしています。マコは週2回やってきて、私たちの仕事を無償で手伝ってくれる。う