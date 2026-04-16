シンガー・ソングライターのさだまさし（７４）が１３日付で自身のインスタグラムを更新。俳優の伊東四朗（８８）とのツーショットを公開した。「伊東四朗さんと文化放送でバッタリ」と投稿。笑顔でポーズを決める伊東とのツーショットを披露した。この投稿に「お元気そうで嬉しいです」「全くお変わりなくお元気〜」「伊東さん、お若い！」「こちらも元気をいただきました」「ツーショットに感激しています」「肌艶も良く、