UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグ、アーセナルとスポルティングCPのゲームが行われた。1stレグをアーセナルが1-0と制したなかでの試合、立ち上がりからアーセナルはハイプレスでスポルティングに圧力をかけていく。スポルティングは時折ボールを拾ってカウンターを仕掛けるも、戻りの早いアーセナルのディフェンスに決定機を作れない。しかし守備ではキッチリと中央を締めており、間に侵入しようとするアーセナルの攻撃を