家族が亡くなった直後は、さまざまな手続きが重なり、一つひとつを落ち着いて確認するのが難しいものです。会社からまとまった支給金の案内を受けたときも、何を確認すべきかすぐには分からない方もいるかもしれません。 このような場面では、まず基本的なポイントを整理しておくと、その後の判断がしやすくなります。そこで本記事では、相続税との関係や確認したいポイントを整理します。 死亡退職金は相続税の対