◆ 館山氏「他に手がなかったのかと思うと…」交代後の初球で決勝点献上パ・リーグ首位のソフトバンクは15日、2位・楽天と対戦し2−3で競り負け、連敗を喫した。同点で迎えた8回、二死走者なしの場面で3番手・尾形崇斗が登板。村林一輝に痛恨の勝ち越し弾を浴びた。交代後の初球で決勝点を献上した尾形。15日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「ソフトバンクはこういうことが怖くてヘルナンデスか