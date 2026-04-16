UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準々決勝 アーセナルとスポルティングの第2戦が、4月16日04:00にエミレーツ・スタジアムにて行われた。 アーセナルはビクトル・ギェケレシュ（FW）、ガブリエル・マルチネリ（FW）、エベレチ・エゼ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスポルティングは守田 英正（MF）、ルイス・スアレス（FW）、ペドロ