映画の余韻に浸りながらの食事。そんな楽しいひとときが、一瞬で血の気が引く事態に変わることもある。埼玉県に住む60代の女性は、映画を楽しんだ帰りにステーキハウスを訪れた。車の中で財布を出した記憶はあるものの、バッグにしまった確証がない状態で店に到着したという。店に着いた時はあいにくの雨。この「雨」が、不運の連鎖を招くことになった。（文：篠原みつき）お会計で「財布がない」！雨の音にかき消された落下の衝撃