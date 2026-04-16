4月後半に入り、今シーズンのスギ・ヒノキ花粉のピークは越え、飛散量が次第に減少しています。ただ、ピークを過ぎても、大型連休ごろまでは、例年同様、花粉の飛ぶ所がある見込みです。今日16日は高知や広島、大阪は「多い」、名古屋は「非常に多い」、東京や金沢、新潟、仙台で「やや多い」飛散となるでしょう。まだ対策をしておくと安心です。4月後半スギ・ヒノキ花粉はピーク越えもGW頃まで注意4月後半に入り、今シーズンの