アーティストでタレントのDAIGOが、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に登場！家族旅⾏の下⾒を兼ねて、春の京都を巡った。2歳長男や5歳長女と、それぞれ京都で行きたい場所・やりたい体験とは……？ 【TVer】妻が「ここ何年かで一番喜んでくれた」DAIGOが鴨川上流で購入した京都３大漬物の１つとは？ 2児のパパ・DAIGOが、「2歳の長男とぜひ行きたい場所」ということで訪れた