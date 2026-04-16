馬産地から“春の蹄音”が聞こえてきました。日高町の門別競馬場ではホッカイドウ競馬がきのう開幕し、レースを待ちわびた大勢のファンが訪れました。開門と同時に大勢のファンが続々と場内に入っていきます。日高町の門別競馬場できのう開幕した「ホッカイドウ競馬」。あわせて12レースが組まれ、ファンは5か月ぶりのレースを心待ちにしていました。（ 大阪から）「ジョッキーと馬が一体となって白熱した