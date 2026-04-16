ドバイのアルクオーツスプリント2着ルガル（牡6＝杉山晴）は英国のクイーンエリザベス2世ジュビリーS（6月20日、アスコット）を目指す。大阪杯4着タガノデュード（牡5＝宮）は天皇賞・春（5月3日、京都）。六甲S1着ベラジオボンド（牡5＝上村）は北村友との再コンビでマイラーズC（26日、京都）。マーチS12着マテンロウスカイ（セン7＝松永幹）、岸和田S1着ファインライン（牡5＝松永幹）も同レース。