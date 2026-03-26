オープン・ドゥ・ルーアン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：フランス ルーアン コート：クレー（赤土/室内） 結果：[フェン シュオ / ニカ ラディシッチ] 2 - 1 [小堀 桃子 / ペアングタルン プリプエチ] 試合の詳細データはこちら≫ オープン・ドゥ・ルーアン第3日がフランス ルーアンで行われ、女子ダブルス1回戦で、フェン シュオ / ニカ