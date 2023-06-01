女優伊東美咲（４８）の最新姿がアップされ、反響が起こっている。「マネージャーより。とある日のメイク室。千吉良恵子さんプロデュースの『ｉｆｏｏ』を使用して、ヘアメイク中です」と記して、ＳＮＳにメーク中の伊東の姿が投稿された。「変わらず美しい」「憧れの人」「めっちゃ綺麗」「オードリヘップバーンさんみたい」「歳取らないお方！美しい」「エルメスさんは今もなお品格を兼ね備えた美しさがとても素敵」「久し