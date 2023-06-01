【三菱 F-2A/B】 4月16日ごろ 再販 価格：1,980円 ハセガワは、プラモデル「三菱 F-2A/B」再販分を4月16日ごろに発売する。価格は1,980円。 本商品は、航空自衛隊の支援ジェット戦闘機「三菱F-2」の1/72スケールプラモデル。「三菱F-2」には単座のA型と複座のB型があり、複座型は主に教育訓練用に使用されている。 外形の特徴は、F-16よりも一回り大きくなった胴体